Литературный Крылов-фест проходит в эти выходные в саду Эрмитаж
Литературный Крылов-фест проходит в эти выходные в саду Эрмитаж.
Время проведения фестиваля с 11 до 21 часа. Вход свободный.
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Литературный Крылов-фест проходит в эти выходные в саду Эрмитаж.
Время проведения фестиваля с 11 до 21 часа. Вход свободный.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»
Когда говорят о том, что Павел Устинов — сталинист на основании того, что у него «ВКонтакте» есть какие-то высказывания, — я уверенно могу сказать, что сталинист не он, а судья Криворучко. Потому что сталинист заключается не в том, чтобы говорить: «Мне очень нравится Сталин». Сталинизм заключается в том, чтобы сажать людей на реальные тюремные сроки за то, чего они не совершали, зная, что они этого не совершали…