Оппозиция в Казахстане проведет сегодня митинги против китайской экспансии

Генпрокуратура предостерегла граждан от участия в этих мероприятиях, а лидеров протеста задержали.

Оппоненты правящего режима жалуются на возрастающую финансовую зависимость от Китая. КНР выдает Казахстану крупные кредиты и получает право строить полсотни своих предприятий. Укрепление экономических связей сопровождается изменениями в законодательство, по которому зарубежные инвесторы получили право выкупа или долгосрочной аренды казахских земель, от чего уже страдает местное население.

Протестная волна в начале месяца обернулась арестами участников акций и штрафами для них. Оппозиция считает действия силовиков запугиванием манифестантов накануне очередных выступлений. Несогласованные митинги, как ожидается, пройдут в Актобе, Шымкенте и Нур-Султане. Генеральная прокуратура назвала организаторов деструктивными силами, которые пытаются спровоцировать беспорядки и межнациональную рознь.

Всего в последние дни правоохранительные органы задержали около полусотни участников протестов.