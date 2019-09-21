Митинг под лозунгом «За честно прошедшие выборы» пройдет сегодня в Петербурге

При этом в СМИ накануне появилась информация, что организаторы оплачивают активистам участие в этом мероприятии.

Петербуржцам предлагают прийти на митинг за честно прошедшие выборы за шестьсот рублей. Сообщения рассылает во «ВКонтакте» некий молодой человек. Изданию «Бумага» он рассказал, что ему необходимо привести сто тридцать участников на это мероприятие, которое пройдет на площади перед Финляндским вокзалом. Деньги выдают наличными либо переводят на карту. Организатором митинга выступает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он в беседе с корреспондентами издания опроверг информацию о вознаграждениях.

Ранее в подкупе участников обвиняли организаторов митингов за честные выборы. Делали этого СМИ, которые некоторые журналисты связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

По данным Центризбиркома, Петербург вошел в число лидеров по нарушениям в единый день голосования.