Бывший вице-президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа обнародовать запись разговора с Владимиром Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа обнародовать запись разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в ходе июльского телефонного разговора глава Белого дома пытался надавить на своего собеседника.

Два дня назад американские СМИ сообщили, что по итогам некого телефонного разговора Трампа с лидером другой страны сотрудник спецслужб подал официальную жалобу — в рамках специальной процедуры whislteblowing, которая предусмотрена для всех государственных органов США. Очень быстро пресса выяснила, что разговаривал президент США с президентом Украины Владимиром Зеленским — телефонный разговор состоялся 25 июля, и Трамп пытался заставить украинского президента провести расследование в Украине в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и главного на сегодняшний день конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. Речь идет о работе Хантера Байдена в совете директоров украинской компании Бурисма, которую расследовали на предмет коррупции в 2015-16 годах, но расследование никаких преступлений не выявило. Известно, что в жалобе, поданной по итогам разговора Трампа с Зеленским, говорится об обещании, данном президентом США. Но одни СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Трамп напрямую не обещал взамен предоставить военную помощь Украине. Другие источники говорят, что это явно следовало из разговора. США обещали Украине военную и разведывательную помощь на 250 млн долларов, но пока так и ее и не предоставили. Палата Представителей потребовала у главного инспектора спецслужб, которому была подана жалоба, предоставить ее содержание. Белый Дом запретил это делать. Конгрессмен-демократ Дэвид Сисилине заявил вчера в твиттере, что если президент не изменит свое решение, то его действия лягут в основание импичмента.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал «дружеским» тот телефонный разговор президентов Украины и США. Он заверил, что со стороны Трампа «никакого давления не было», сообщает Hromadske. По мнению министра, Украину пытаются втянуть в противостояние республиканцев и демократов. Американские СМИ накануне сообщили, что на следующей неделе Трамп встретится с Зеленским в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.