Площадь пожара в торгом центре «Максим» во Владивостоке, по уточненным данным, составила 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. Пожар в одном из крупнейших торговых центров города начался в 6 утра по местному времени (23.00 пятницы мск), он уже локализован. Пострадавших нет. Огонь вспыхнул в кафе на четвертом или пятом этаже, предположительно, от взрыва газового баллона.