Под Екатеринбургом загорелся завод по производству кормов для животных

По предварительной информации, в поселке Бобровский Сысертского городского округа на площади 500 кв. м. горит кровля одноэтажного цеха по производству кошачьего корма. Тушение осложняется отсутствием поблизости водоисточников, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Там отметили, что пожарные возят воду от реки Исеть, которая расположена в трех километрах от места возгорания. Принимаются меры по недопущению распространения огня на соседние строения. В тушении задействованы 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

По последним данным, огонь локализован.