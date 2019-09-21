Провокаторы попытались сорвать спектакль в московском «Театре.doc»

Там минувшим вечером шла постановка «Война близко». Как сообщила «МБХ медиа» администратор театра Ирина Векшина, активисты движения SERB бросили стаканчики с фекалиями в зрительный зал через пожарный вход. Кто-то из зрителей вызвал полицию. Спектакль при этом не прерывали.

По окончании, начался телемост с участием украинского режиссера Олега Сенцова, освобожденного в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Сенцов поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в России.

Спектакль в Театре.doc проводился в поддержку одного из фигурантов «Московского дела» Константина Котова.