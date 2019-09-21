Акции протеста во Франции пройдут при усиленных мерах безопасности

На улицах Парижа будут дежурить 7,5 тысяч силовиков. Кроме полицейских на акциях протеста будут работать жандармы и военные. Поводом для усиления стали очередные планы «желтых жилетов» провести манифестацию. Активисты изначально выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После установления моратория на повышение топливного налога, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. Для пресечения беспорядков полиция задействует специальные мобильные группы полицейских и жандармов на мотоциклах. Силовики получили информацию о прибытии в Париж групп лиц, которые намерены организовать провокации. Доступ на Елисейские поля перекроют для всех участников акций протеста.

В Париже в субботу проводят День национального наследия, что означает усиленную охрану ряда административных зданий.