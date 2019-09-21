На шамана, который по его словам, шел в Москву «изгонять Путина», завели уголовное дело о призывах к экстремизму

Александру Габышеву грозит до четырех лет колонии. Мужчину задержали в четверг в Бурятии и на самолете доставили в Якутию. После обследования в психдиспансере Габышева отпустили домой. Он находится под подпиской о невыезде.

В опубликованном видеообращении Габышев заверил, что с ним «обращались корректно», власти не превысили полномочий при задержании и транспортировке.

Запись была сделана под давлением сотрудников ФСБ, сообщил «Эху Москвы» координатор «Открытки» Алексей Прянишников.

Правозащитники намерены еще раз пообщаться с Александром Габышевым и определить дальнейшую тактику, относительно того, как аннулировать согласие на добровольное психиатрическое обследование в диспансере.