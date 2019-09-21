В Москве днем вновь полностью перекроют движение по Садовому кольцу

Это связано с проведением мотофестиваля. Садовое кольцо закроют для машин ради байкеров. «Ночные волки», с которым катался президент Владимир Путин, на сайте фестиваля в числе организаторов не указаны.

Проводит его мэрия. С 2017 города власти города по неизвестной причине решили дважды в год устраивать мотофестивали — весной, когда открывается сезон, и осенью. Ожидается, что будет около 6 тысяч мотоциклистов. Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и вернутся обратно, где должен состояться концерт.

На сайте администрации города говорится, что на сцене, в частности, выступят группа «Уматурман», рэперы Джиган и Стим, а также Государственный симфонический оркестр Белоруссии. Ранее в интервью журналу Forbes министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов рассказал, что в правительстве России есть немало любителей покататься на мотоцикле.

В числе байкеров Силуанов назвал себя и министра энергетики Александра Новака. Садовое кольцо уже перекрывали днем ровно неделю назад. Тогда причиной был парад городской техники.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать на эти выходные шествие по бульварам и митинг на проспекте Сахарова. Об этом сообщила заявитель мероприятия, соратница Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева. Минувшим вечером она сообщила, что к ней вновь приходила полиция. Ее поджидали у дома, но она смогла убежать. Вихарева написала в телеграмм-канале, что проведет эту ночь на «конспиративной квартире». На этой неделе к ней уже приходили, чтобы вручить предостережение от проведения несогласованной акции. Член политсовета московского отделения «Партии перемен» напомнила властям, что митинг уже намечена на 29 сентября и мэрия его согласовала.