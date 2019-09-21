Более 2000 человек приняли участие в шуточном штурме секретной базы ВВС США Homey Airport в штате Невада

Об этом сообщило Associated Press, подчеркивая, что реальных попыток проникнуть на территорию военного объекта никто не предпринял. По информации агентства, основная масса людей собралась в расположенных неподалеку маленьких городках Хайко и Рейчел для участия в увеселительных мероприятиях.

В общественном сознании «Зона 51» ассоциируется с теорией заговора о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» объект фигурирует в качестве лаборатории, где проводятся эксперименты над инопланетянами.

В 2013 году американские власти признали существование базы. По официальным данным, на ней разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.