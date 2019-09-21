В онкоцентре имени Блохина опровергли информацию о массовых сокращениях

Ранее «Известия» писали, что порядка 25 детских онкологов решили уволиться из-за намерения администрации отправить в отставку профессора Георгия Менткевича. В пресс-службе медучреждения также заверили «РИА Новости», что он тоже продолжает работать. В начале сентября телеканал РЕН со ссылкой на обращение врачей сообщал о принуждении нового руководителя медучреждения Светланы Варфоломеевой писать заявления по собственному желанию. Кроме того, директора обвинили в угрозах насчет сокращения ставок. Также сотрудники пожаловались на резкое сокращение зарплат.