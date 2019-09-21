На шамана, который по его словам, шел в Москву «изгонять Путина», завели уголовное дело о призывах к экстремизму

Ему грозит до четырех лет колонии. Мужчину задержали в четверг в Бурятии и на самолете доставили в Якутию. После обследования в психдиспансере его отпустили под подписку о невыезде.

Законность направления шамана в психиатрический диспансер вызывает сомнения. Об этом «Эху Москвы» сказал член СПЧ Илья Шаблинский. Он подчеркнул, что может судить только из той информации, которую прочитал в сети.