Наша команда прошла групповой этап без поражений, правда нокаутирующими их не назовешь. Наши ребята отдавали сеты и Белоруссии и Македонии, но, скорее всего, это связано с тем, что главный тренер Томас Самельвуо задействовал всю заявку. Пожалуй, лишь с конкурентами в борьбе на первое место в группе — хозяевами чемпионата словенцами на площадке появилась основная шестерка за исключением центрального Ильяса Куркаева, который получил травму.

Диагональный Виктор Полетаев на данный момент вытеснил из состава Олимпийского чемпиона Максима Михайлова. Наши сегодняшние соперники по идее не должны стать проблемой для одного из фаворитов чемпионата, тем более, что сборная России двигается по восходящей, однако внимательность не помешает

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грецией и Россией можно будет посмотреть в записи на телеканале «Матч ТВ», начиная с ноля часов 15 минут.