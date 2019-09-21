Еще 10 НКО могут признать нежелательными в России организациями

Решение примет Генпрокуратура. Представленные в списке некоммерческие иностранные организации называют нежелательными, поскольку они действуют в нарушение российского закона и деструктивно влияют на внутреннюю политику нашей страны, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. По его мнению, такие НКО угрожают безопасности страны.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне была создана на внеочередном заседании Совета Госдумы в августе. Это стало ответом на распространении информации о несогласованных митингах в Москве.

В частности, недовольство депутатов вызвали публикации Deutsche Welle. В немецком медиахолдинге отметили, что в публикациях призывов участвовать в протестах нет, а информация о митингах не является пропагандой.

Называния НКО, которые могут войти в список нежелательных, пока не разглашали.