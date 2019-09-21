Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года по делу о насилии в отношении сотрудника Росгвардии, вышел из СИЗО
Он поблагодарил всех за поддержку и пообещал позже пообщаться с журналистами, но сейчас хочет немного отдохнуть.
Тверской суд признал Устинова виновным по статье о нападении на сотрудника Росгвардии после задержания на акции 3 августа, во время которого он якобы вывихнул плечо росгвардейцу.
После того, как развернулась большая общественная компания в поддержку актера, Генпрокуратура, требовавшая для него изначально 6 лет колонии, попросила изменить наказание на не связанное с реальным лишением свободы. Накануне Мосгорусуд отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения апелляция.
Освобождение Павла Устинова может и должно повлиять на другие приговоры по «московскому делу». Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов.
Решение об освобождении Павла Устинова вынесено на политическом уровне, уверен Кирилл Рогов.