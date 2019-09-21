Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года по делу о насилии в отношении сотрудника Росгвардии, вышел из СИЗО

Он поблагодарил всех за поддержку и пообещал позже пообщаться с журналистами, но сейчас хочет немного отдохнуть.

Тверской суд признал Устинова виновным по статье о нападении на сотрудника Росгвардии после задержания на акции 3 августа, во время которого он якобы вывихнул плечо росгвардейцу.

После того, как развернулась большая общественная компания в поддержку актера, Генпрокуратура, требовавшая для него изначально 6 лет колонии, попросила изменить наказание на не связанное с реальным лишением свободы. Накануне Мосгорусуд отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения апелляция.

Освобождение Павла Устинова может и должно повлиять на другие приговоры по «московскому делу». Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов.

Решение об освобождении Павла Устинова вынесено на политическом уровне, уверен Кирилл Рогов.