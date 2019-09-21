Обвинявшая Россию в нарушении договора РСМД замгоссекретаря США Андреа Томпсон ушла в отставку

Об этом сообщается на сайте Госдепа. В заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томпсон является преданным госслужащей и проработала в военной сфере и Госдепартаменте более 25 лет.

Томпсон заняла свой пост в ведомстве в апреле прошлого года. До этого она работала заместителем помощника президента, а также советником по нацбезопасности вице-президента. До этого она служила в разведке.