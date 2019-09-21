Павел Устинов, осужденный по делу о насилии в отношении сотрудника Росгвардии на акции 3 августа, вышел из СИЗО

Там его встретили родные и большое количество представителей СМИ. Невеста Устинова Екатерина Валуева сказала журналистам, что он обязательно будет бороться за освобождения других задержанных во время акций в Москве.

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в том, что он в ходе задержания якобы вывихнул плечо росгвардейцу. Сам актер вину не признает. После того, как в защиту Устинова и других фигурантов «московского дела» развернулась большая общественная компания, Генпрокуратура, требовавшая изначально для актера 6 лет колонии, попросила изменить наказание на не связанное с реальным лишением свободы. Накануне Мосгорусуд отпустил его под подписку о невыезде до рассмотрения апелляция.