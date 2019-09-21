Митинг против строительства мусорного полигона в Архангельской области должен пройти в Москве

Организаторы ранее заявили о попытке власти сорвать мероприятие. Всероссийская акция солидарности с Шиесом, куда в перспективе планируют свозить отходы из столицы, состоится завтра. Большая часть мероприятий ожидается в Архангельской области, некоторые митинги и пикеты пройдут во Владимирской, Вологодской, Московской и других областях.

В Москве организаторы собирались выйти в гайд-парк в «Сокольниках» в субботу. Эта площадка работает с 2013 года. Власти говорили, что проводить собрания там можно без согласования.

Впрочем, устроители экологической акции столкнулись с нежеланием руководства парка идти им навстречу. В списке сентябрьских акций на сайте гайд-парка, указано сразу 4 мероприятиях с похожей тематикой и одинаковыми заявителями. В двух случаях указано, что экологические акции не согласованы, в остальных говорится, что организаторы сами сняли заявку.

Последние опросы «Левада-центра» показали, что большинство жителей Архангельской области — 95 процентов — против строительства мусорного полигона.