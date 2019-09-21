Следствие предъявило обвинение в публичном оправдании и пропаганде терроризма журналистке Светлане Прокопьевой

В интервью «Эху Москвы» Светлана Прокопьева заявила о своем несогласии с обвинением. На следующей неделе следователь обещает завершить дело и отдать материалы на ознакомление. Напомним, что ранее СК шесть раз продлевал следствие по делу журналистки.

Дело об оправдании терроризма было возбуждено 6 февраля из-за авторской программы Прокопьевой «Репрессии для государства» на «Эхе Москвы в Пскове». В эфире журналистка озвучила свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ.