Видеозаявление якутского шамана Александра Габышева могло быть сделано под давлением

По крайней мере, это утверждает его адвокат. В частности, по его словам, при записи присутствовали два сотрудника ФСБ. На этом видео Габышев призвал своих сторонников к спокойствию и заверил, что с ним обращались хорошо и в рамках законности.

Шамана, который шел в Москву, как он сам говорил, изгонять Путина, задержали в Бурятии и отправили в якутскую психиатрическую лечебницу.

Ситуация с шаманом, которого отправили в сумасшедший дом, напоминает советскую карательную психиатрию, сказал в эфире «Эха Москвы» историк и писатель Николай Сванидзе. Он полагает, что задержали шамана, который планировал добраться до Кремля только в 2021 году, из-за обострения ситуации в Бурятии.