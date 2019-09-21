Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии, вышел из СИЗО

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал. Устинова задержали на акции 3 августа. При этом он, по версии следствия, якобы вывихнул плечо росгвардейцу. Сам актер вину не признает. Однако, суд отказался рассматривать предложенную в качестве доказательства его невиновности видеозапись. Это дело вызвало огромный общественный резонанс.

После того, как развернулась большая общественная компания в поддержку Устинова и других фигурантов «московского дела», Генпрокуратура, требовавшая изначально для актера 6 лет колонии, попросила изменить наказание на не связанное с реальным лишением свободы. Накануне Мосгорусуд отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения апелляция.