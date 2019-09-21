Численность войск, которые США перебрасывают на Ближний Восток, измеряется сотнями, а не тысячами

Численность войск, которые США перебрасывают на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана, измеряется сотнями, а не тысячами. Об этом сообщил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил страны Джозеф Данфорд на брифинге в Пентагоне. Он отметил, что детали еще прорабатываются. В ближайшие дни пройдут консультации с представителями Центрального командования Вооруженных сил США и с властями Саудовской Аравии. По их итогам будут представлены рекомендации министру обороны Марку Эсперу. Генерал пообещал обнародовать подробности на следующей неделе. В свою очередь глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном". Он также обратился к международному сообществу с призывом «осудить атаки Ирана» и помочь Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам в «укреплении их потенциала самообороны».