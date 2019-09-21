Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал «дружеским» июльский телефонный разговор президентов Украины и США

Он заверил, что со стороны Дональда Трампа «никакого давления не было», сообщает Hromadske. По мнению министра, Украину пытаются втянуть в противостояние республиканцев и демократов. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в ходе телефонного разговора Трамп потребовал от Владимира Зеленского инициировать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, входившего в совет директоров крупнейшей украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Байден-старший после этого призвал Трампа опубликовать стенограмму этого разговора.