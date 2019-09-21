Федеральная антимонопольная служба оштрафовала соцсеть «ВКонтакте» за отказ выдать персональные данные пользователей

Об этом сообщает интернет-издание «Код Дурова» со ссылкой на карточку дела. Размер штрафа не указывается. Во «ВКонтакте» рассказали, что в марте ФАС по Краснодарскому краю запросила информацию об администраторах двух сообществ. Поводом назвали рассмотрение заявления о признаках нарушения законодательства о рекламе. Соцсеть отказала, поскольку запрос не содержал всей необходимой информации. Компания оспорила решение о штрафе.