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04:14, 21 сентября 2019

Минобороны России рассекретило архивные документы, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Таллина от фашистов

Минобороны России рассекретило архивные документы, приуроченные к 75-й годовщине освобождения столицы Эстонии от фашистов в 1944 году. Речь идет о донесениях с линии фронта, директивах, наградных документах красноармейцев, свидетельствах о зверствах немцев и газетах, размещенных на сайте военного ведомства в мультимедийном проекте «Таллинская освободительная…». Все эти документы хранились в фондах Центрального архива Минобороны.



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