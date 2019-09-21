Джо Байден призвал Дональда Трампа обнародовать запись июлбского телефонного разговора с Владимиром Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа обнародовать запись разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении Байдена в его Twitter-аккаунте. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в ходе июльского телефонного разговора с Зеленским Трамп несколько раз требовал, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Байдена. Глава МИД Украины в интервью «Громадське ТВ» эту информацию опроверг.