В суде Пензы обвиняемый по делу «Сети» сообщил о пытках и угрозах расправы со стороны силовиков

На заседании Приволжского окружного военного суда в Пензе обвиняемый по делу «Сети» (признана в России террористической и запрещенной организацией) сообщил о пытках и угрозах расправы со стороны силовиков. По словам Василия Куксова, после работы его задержали возле дома человек в штатском и трое «в камуфляжной форме, в масках, с автоматами». Он утверждает, что его сильно избили, надели на голову капюшон и со словами «ты попал, жизнь твоя кончена» потащили в автомобиль, продолжая наносить удары, передает интернет-журнал «7х7». По словам Куксова, в здании ФСБ его снова избили и угрожали отрезать палец, требуя назвать «какие-то имена». Один из силовиков перед медосвидетельствованием предупредил Куксова, что тому нужно соврать, что его «избили гопники». Как подчеркивает Куксов, при обыске в его машине сотрудники ФСБ нашли пистолет. Молодой человек настаивает, что автомобиль был открыт еще до начала обыска.