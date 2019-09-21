Бывший иркутский милиционер 74-летний Петр Стаховцев, отбывающий пожизненное наказание, объявил голодовку

Он ее начал 17 сентября из-за того, что мордовская колония отказывается передавать его прошение об условно-досрочном освобождении, рассказал «Новой газете» эксперт Института прав человека Лев Левинсон. Впервые суд отказал Стаховцеву, мотивировав это «нарушением режима». По словам правозащитника, тот, страдая от недержания, не дошел до туалета. В другой раз отказ передать прошение в колонии объяснили тем, что осужденный не помыл стены.

Стаховцева в 1989 году приговорили к расстрелу за создание банды, совершавшей грабежи, ограбления и убийства. Но в 1994-м его помиловал президент Борис Ельцин, и наказание изменили на пожизненное заключение. Сам он настаивает на своей невиновности и утверждает, что его подставили коллеги из-за расследования коррупции в иркутской милиции.