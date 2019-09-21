В горящем торговом центре «Максим» во Владивостоке частично обрушились внутренние конструкции

Об этом сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по Приморскому краю. По его словам, тушение продолжается, огонь локализован. Открытого огня уже не наблюдается. На месте работают два состава спасателей, 19 единиц техники. Сильно пострадала кровля здания. Пожар в одном из крупнейших торговых центров города начался в 6 утра по местному времени, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Пострадавших нет.