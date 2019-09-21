США перебрасывают дополнительных военных на Ближний Восток

Президент Дональд Трамп одобрил их отправку в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию. Об этом сообщил министр обороны Марк Эспер. По его словам, силы будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне. Вашингтон будет работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд уточнил, что дополнительный американский контингент не будет включать «тысячи человек». Брифинг, который не анонсировался, был проведен по итогам закрытого межведомственного совещания под председательством главы государства, посвященного рассмотрению вариантов действий ввиду обострения напряженности на Ближнем Востоке. Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Тегеран это отрицает.