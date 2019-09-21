Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ведет переговоры о сотрудничестве с «Динамо».

По информации «Спорт Экспресс», футболист до зимнего трансферного окна сможет тренироваться с московским клубом, а в январе его можно будет включить в заявочный список на сезон. Ранее стало известно, что «Краснодар», за который Мамаев выступал с 2013 года, расторг с ним контракт. В начале месяца Мамаева и полузащитника «Зенита» Александра Кокорина освободили из колонии по УДО. Они вышли на свободу 17 сентября. В общей сложности спортсмены провели под стражей около 11 месяцев по обвинению в драках в центре Москвфы.