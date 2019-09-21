Обвинявшая Россию в нарушении ДРСМД замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон ушла в отставку

Обвинявшая Россию в нарушении договора РСМД замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ушла в отставку. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

В заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что Томпсон является преданным госслужащей и проработала в военной сфере и Госдепартаменте более 25 лет. Томпсон заняла свой пост в ведомстве в апреле прошлого года. До этого она работала заместителем помощника президента, а также советником по нацбезопасности вице-президента. До этого она служила в разведке.