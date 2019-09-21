Глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицает, что Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского по «делу Байдена»

«Этот разговор был долгим, он был дружеским, и касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — рассказал министр о телефонном разговоре двух президентов в июле. По его словам, Киев ценит поддержку со стороны Вашингтона, однако это не означает, что украинская власть хочет помочь какой-либо партии. Кроме того, Пристайко отметил независимость украинского государства.

Ранее газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на свои источники написала, что Трамп в ходе телефонного разговора «примерно восемь раз» сказал, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына.