Крупный пожар произошел в торговом центре «Максим» во Владивостоке
Его площадь составляет тысячу квадратных метров, передает ТАСС. Огнем охвачены верхние этажи, открытое пламя наблюдается на крыше, где здание уже лишилось облицовки. При этом пожарные перекрыли доступ к расположенным рядом одноэтажным торговым точкам, а также в подземный переход. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент пожара магазин был закрыт. Полиция не стала полностью перекрывать главную городскую магистраль, на которой находится торговый центр.