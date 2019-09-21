Трамп, по некоторым данным, добивался от Зеленского помощи в расследовании против Байдена

Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, добивался от украинского коллеги Владимира Зеленского помощи в расследовании против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Об этом пишет газета «Уолл-стрит джорнэл». По словам ее источников, в июле во время телефонного разговора Трамп «примерно восемь раз» призывал Зеленского оказать содействие адвокату Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства в отношении Байдена и его сына. Издание отмечает, что Трамп не упоминал в разговоре предоставление Вашингтоном военной помощи Киеву и не увязывал эти два вопроса.

Сам Джулиани сообщил CNN, что в июне и августе встречался с

украинскими официальными лицами и обсуждал с ними перспективы расследования. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении украинской газовой компании, связанной с его сыном Хантером. Украинские власти ранее утверждали, что не уличили их в каких-либо преступлениях.

На этой неделе политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой, Трамп во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине, если Киев откажется проводить расследование.