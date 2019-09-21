Актер Павел Устинов записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку

Он сказал, что готов общаться с журналистами и отвечать на вопросы, но сейчас хочет немного отдохнуть.

Тверской суд признал Устинова виновным по статье о нападении на сотрудника Росгвардии после задержания на акции 3 августа и приговорили к 3,5 годам колонии. После того, как развернулась большая общественная компания в поддержку актера и других фигурантов «московского дела», Генпрокуратура, требовавшая для него изначально 6 лет колонии, попросила изменить наказание на не связанное с реальным лишением свободы. Накануне Мосгорусуд отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения апелляция.