Полиция вновь приходила к члену политсовета московского отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой

Об этом она сообщила в телеграм-канале. По ее словам, сначала об этом ее предупредили соседи. Когда же она возвращалась домой, то увидела во дворе белый микроавтобус. Вихарева вышла из машины, и, как она говорит, с трудом убежала от двух бросившихся на нее амбалов. Эту ночь она планирует провести в «конспиративной квартире». Ранее сотрудники полиции уже звонили Вихаревой и несколько раз приходили к ней домой. Она предположила, что ей хотят вручить предостережение об ответственности за вероятные массовые мероприятия на несогласованной акции на проспекте Сахарова 21 сентября.