Хулиганы забросали стаканчиками с фекалиями зрительный зал в московском Театре.doc после спектакля о войне в Донбассе

Представитель театра сообщил Интерфаксу, что уже вызван наряд полиции для дальнейшего разбора произошедшего. Ранее издание МБХ-медиа сообщило, что спектакль птыались сорвать активисты движения SERB.

По окончании спектакля, в зале начался телемост с участием Олега Сенцова освобожденного ранее в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Сенцов поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в России.

Спектакль в Театре.doc проводился в поддержку одного из фигурантов «Московского дела» Константина Котова.