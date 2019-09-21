Якутского шамана Александра Габышева подозревают в призывах к осуществлению экстремистской деятельности

Об этом сообщает правозащита «Открытки», которая публикует постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде. По ее данным, дело возбуждено по статье 280-й, а также по 318-й – применение насилия в отношении представителя власти — из-за митингов, которые начались после задержания сторонников шамана. Сам Габышев после того, как вышел из якутской психиатрической больницы, обратился к своим сторонникам, призвав их к спокойствию.

В ходе записи он несколько раз повторяет, что с ним обращались хорошо и в рамках законности. Адвокат Борис Андреев, который встретился с Габышевым, заявил, что тот делал свои заявления в присутствии двух сотрудников ФСБ. Затем появилась еще одна запись, в которой Габышев заявил, что к властям претензий не имеет и ждет разбирательства своего дела.

Габышев подчеркнул, что ему пообещали, что до тюремного заключения дело не дойдет.