Актер Павел Устинов записал видеообращение, в котором он поблагодарил всех, кто выступал в его поддержку.

Его сегодня освободили из московского СИЗО №4 под подписку о невыезде.

Ранее журналисты так и не дождались его появления в следственный изолятор. Он был тайно выведен через черный ход и доставлен домой.

Устинова освободили по ходатайству прокуратуры до рассмотрения апелляции на приговор, по которому актеру было назначено 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Приговор вызвал большой общественный резонанс.