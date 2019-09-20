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23:02, 20 сентября 2019

Жители одного из домов в Москве пригрозили выселением семьям с онкобольными детьми из квартиры

Квартиру для тех снимает фонд «Спаси жизнь» на время лечения в столице. Об этом у себя в Facebook сообщила руководитель фонда Юлия Ромейко. Она рассказала изданию «Такие дела», что представителей фонда для разрешения ситуации позвали на встречу с соседями, а также членами ТСЖ и участковым.
Однако, добавила Ромейко, фонду, похоже, придется искать новое жилье.Это уже не первый случай, когда фонд под давлением жильцов дома вынужден искать новую квартиру для онкобольных детей.



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