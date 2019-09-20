Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, запущена процедура несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter.



Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Исполком WADA в Токио состоится 23 сентября.