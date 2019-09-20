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22:03, 20 сентября 2019

Сотрудник американской разведки пожаловался на Дональда Трампа

Поводом мог стать разговор президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Жалоба поступила еще 12 августа, однако разведка не разглашала информацию, против кого она направлена. Генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон посчитал документ достоверным и заслуживающим внимания. Ему присвоен неотложный статус, что позволяет раскрыть содержание комитетам по разведке обеих палат Конгресса США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. По информации издания, поводом для появления жалобы стали телефонные переговоры Трампа, в ходе которых американский президент дал некое обещание, которое информатор счел достаточно тревожным. За несколько недель до появления жалобы Дональд Трамп впервые пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы в Палате представителей полагают, что под видом борьбы с коррупцией Трамп намерен заставить официальный Киев провести политически мотивированные расследования против своих оппонентов. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что будет «руководить» работой комиссий. Более того, призвала исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Магуайра «поддержать закон» и предоставить конгрессу информацию по жалобе.

По данным The New York Times, адвокат Трампа просил помощника Зеленского выяснить, не пытались ли украинские власти помешать избирательной кампании в 2016 году.



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