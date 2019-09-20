Ученые из Новой Зеландии назвали недавно открытый вид травяных блох в честь героя «Властелина колец» Фродо Бэггинса

Ученые из Новой Зеландии назвали недавно открытый вид травяных блох в честь персонажа книги «Властелин колец» хоббита Фродо Бэггинса. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на научный журнал PLOS ONE. Свое название блоха получила из-за небольших размеров, а также потому, что она обитает в тех местах, где снимались фильмы «Властелин колец» и «Хоббит».

Издание «Медуза» напоминает, что новые виды нередко называют именами известных людей и персонажей. Так, паразитический плоский червь был назван в честь Барака Обамы, вид стреляющих креветок – в честь группы «Пинк Флойд», а амебы из Бразилии названы в честь Гэндальфа из «Властелина колец».