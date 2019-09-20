Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым

Об этом сообщила пресс-служба команды. Отмечается, что это сделано по взаимному согласию сторон. Напомним, Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным 17 сентября освободился из колонии, где они отбывали наказание за две драки в центре Москвы.

Что касается Кокорина, то сегодня стало известно, что Российский футбольный союз отказался зарегистрировать игрока «Зенита» для участия в Чемпионате России по футболу до нового трансферного окна. Оно откроется в январе следующего года.