ФАС оштрафовала соцсеть ВКонтакте за отказ выдать ведомству персональные данные пользователей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала соцсеть ВКонтакте за отказ выдать ведомству персональные данные пользователей. Об этом пишет «МБХ Ньюс» со ссылкой на Телеграм-канал «Код Дурова». Запрос был связан с рассмотрением ФАС заявления о признаках нарушения законодательства о рекламе. При этом в администрации соцсети говорят, что обращение не содержало всей необходимой информации.
Размер штрафа не называется. Теперь ВКонтакте обратилась в суд, чтобы оспорить это решение.