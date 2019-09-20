Адвокат якутского шамана Габышева утверждает, что заявление, которое он сделал на видео, записывалось под давлением

Адвокат якутского шамана Александра Габышева утверждает, что заявление, которое он сделал на видео, записывалось под давлением. В частности, при записи присутствовали два сотрудника ФСБ. Напомним, Габышев на этом видео призвал своих сторонников к спокойствию и несколько раз повторил, что с ним обращались хорошо и в рамках законности.

Габышева, который шел в Москву, как он говорил, изгонять Путина, задержали в Бурятии и отправили в Якутию, где поместили в психиатрическую лечебницу.