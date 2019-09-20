Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил, что является гражданином России

Об этом «Интерфаксу» сказал пресс-атташе посольства России в Германии Олег Ксенофонтов. Ранее арестованный попросил о встрече с российскими дипломатами. При этом Ксенофонтов подчеркнул, что не видел никаких официальных документов, подтверждающих гражданство подозреваемого.

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. В расследовании журнала Der Spiegel, группы Bellingcat и российского издания «Инсайдер» говорится, что подозреваемый в этом убийстве может быть сотрудником российских спецслужб.