«Голос»: Мужчина, ударивший члена УИК в ходе выборов в Петербурге, был наблюдателем за «карусельным» голосованием

Движение «Голос» утверждает, что мужчина, который во время выборов в Санкт-Петербурге ударил члена избирательной комиссии, был наблюдателем за так называемым «карусельным» голосованием. Такой вывод они сделали, проанализировав кадры с камер наблюдения.

Пострадавший, Василий Дьяченко, отмечает «Голос», несколько раз пытался ознакомиться с дополнительным списком для голосования, в который включали неизвестных людей, пришедших на участок. Из 54-х избирателей, попавших в список, 33 человека голосовали на других участках.